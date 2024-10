Platzmangel: Pähl kommt um Containerlösung bei der Schule nicht herum

Sie geistern in Pähl seit Monaten durch die Debatte, rund um die Planungen für Schule und Rathaus: Container in denen wahlweise Schüler und Schülerinnen oder die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung untergebracht werden sollen. Bürgermeister Simon Sörgel wollte am liebsten ganz darauf verzichten, doch nun kommt er nicht mehr umhin, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Im Gemeinderat stand kürzlich auch der Tagesordnungspunkt „Arbeitskreis Schule/Rathaus: aktueller Stand“ wieder auf der Agenda. Dazu gab es einen Vorschlag, der den Wahlberechtigten die Entscheidung beim anstehenden Bürgerentscheid erleichtern sollte.

