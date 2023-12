Pähl

vor 31 Min.

Streit um Erschließungsbeiträge in Pähl ist noch nicht zu Ende

Plus Seit Jahren wehren sich zahlreiche Grundstückseigentümer gegen Beitragsforderungen der Gemeinde Pähl für Straßen, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Jetzt traf man sich vor dem Verwaltungsgericht.

Von Gerald Modlinger

Der Streit um die Erschließungsbeiträge in den Pähler "Bergstraßen" hat jetzt eine Fortsetzung vor dem Verwaltungsgericht in München gefunden. Dort wurde über zwei Klagen einer Anliegerin und eines Anliegers (letzterer ist der Freie Wähler-Gemeinderat Thomas Baierl) gegen die Beitragsbescheide der Gemeinde verhandelt. Ein Urteil gab es dabei noch nicht.

Bürgermeister Simon Sörgel berichtete nach der Verhandlung, nachdem vor der Kammer die wesentlichen Punkte der Streitsache durchgegangen worden waren, sei "der Klägerseite mitgegeben worden, dass sie sich überlegen sollen, ob sie die Klage weiterverfolgen". Ist das ein Hinweis, dass die beiden Klagen gegen die gemeindliche Beitragsforderung unbegründet sind? Aufseiten der betroffenen Grundstückseigentümer will man das so nicht bewerten, wird aus den Ausführungen von Christina Porzelt deutlich. Porzelt ist seit Kurzem Mitglied des Gemeinderats und wohnt ebenso wie Baierl in einer der sogenannten "Bergstraßen". Sie ist Teil einer etwa 30-köpfigen Interessengemeinschaft, die sich gegen die Erschließungsbeitragsforderung der Gemeinde wehrt.

