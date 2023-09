Streit unter Asylbewerbern in Pähl: Platzwunde nach Schlag mit Kochtopf

Zwei Asylbewerber geraten in Pähl wegen einer Wollmütze in Streit. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, beide erwartet Strafanzeige wegen Körperverletzung.

In der Asylunterkunft „Hirschbergalm“ in Pähl kam es am frühen Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Die beiden Jemeniten bewohnen nach Angaben der Polizei in Weilheim ein Zimmer und gerieten wegen einer Wollmütze in Streit. Dabei kam es zu Faustschlägen, unter anderem ins Gesicht. Beide Streithähne konnten laut Polizeibericht zunächst voneinander getrennt werden. Kurze Zeit später kamen sie sich wieder in die Wolle.

Streit in Asylunterkunft in Pähl: Männer müssen ins Krankenhaus

Hierbei ergriff einer der beiden einen Kochtopf und schlug diesen seinem Kontrahenten auf den Kopf, sodass dieser eine Platzwunde davon trug. Beim Eintreffen der Polizei war die Situation wieder etwas beruhigt.

Trotzdem mussten die beiden Männer, die nach Angaben der Polizei 32 und 34 Jahre alt sind, zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus, konnten im Anschluss aber wieder entlassen werden. Einer der beiden Männer wurde vorübergehend in einer anderen Unterkunft untergebracht. Beide Männer erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

