Termin für Bürgermeister-Neuwahl in Pähl steht fest

Nach dem Bürgermeister-Debakel wird in Pähl jetzt der Blick nach vorn gerichtet. Möglicherweise gibt es in der Leitung der Gemeinde eine entscheidende Änderung.

Nach genau drei Tagen im Amt ist der am 7. Mai gewählte Pähler Bürgermeister Marius Bleek in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wieder entlassen worden. Entschieden wurde in der Sitzung auch, dass am 8. Oktober eine Neuwahl stattfinden soll, der Tag, an dem auch ein neuer Landtag gewählt wird.

Überlegt wird in Pähl außerdem, ob das Bürgermeisteramt künftig nicht mehr hauptamtlich, sondern nebenamtlich ausgeübt werden soll. Darüber wird in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 6. Juli, entschieden. Anschließend können, sobald die entsprechende offizielle Aufforderung der Gemeinde ergeht, bis 17. August Wahlvorschläge eingereicht werden.

Marius Bleek war von Dienstag bis Donnerstag Bürgermeister in Pähl

Vor gut einer Woche platzte das Projekt Machtwechsel in Pähl. Marius Bleek, der am 7. Mai gegen Amtsinhaber Werner Grünbauer gewonnen hatte, machte am 22. Juni einen Rückzieher. Weil er aber während der üblichen Ein-Wochen-Frist nach dem Wahltag seine Wahl nicht ausgeschlagen hatte, wurde er nach dem Ende der Amtszeit seines abgewählten Vorgängers am 27. Juni Bürgermeister von Pähl, bis am 29. Juni sein Antrag auf Entlassung vom Gemeinderat angenommen.

Im Gemeinderat besteht jetzt offenbar eine Tendenz, dass das Bürgermeisteramt der 2500-Einwohner-Gemeinde künftig nicht mehr haupt-, sondern nebenamtlich ausgeübt werden soll. Entschieden werden soll darüber in der nächsten Sitzung am 6. Juli. Für eine solche Änderung wird dabei ins Feld geführt, dass das Amt für manche Personen attraktiver sein könnte, wenn sie es neben ihrer beruflichen Tätigkeit ausüben könnten. Andererseits würde sich der Bewerberkreis auf Personen mit Wohnsitz in Pähl beschränken. Angesichts der Erfahrungen mit auswärtigen Bürgermeistern wie Klaus Pfeiffer (2008 – 2011) und jetzt Marius Bleek wird auch das als ein Argument für eine ehrenamtliche Leitung der Gemeinde angeführt.

Somit könnte es nun wieder auf einen künftigen einheimischen Bürgermeister hinauslaufen. Bei den Unterstützern Bleeks hält man es dabei sogar für möglich, dass der abgewählte Bürgermeister Grünbauer aus der Versenkung kommen wird, zumindest dann, wenn sich kein anderer aussichtsreicher Kandidat auftut.

Lesen Sie dazu auch

Was macht der abgewählte Pähler Bürgermeister Grünbauer?

Grünbauer selbst hat sich zwar derweil fürs Erste umorientiert: Auf der Internetseite des landwirtschaftlichen Betriebs seiner Familie mit Lohnkutscherei und Ferienwohnungsvermietung heißt es über ihn, dass er "nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik zurück am Hof" sei. Die Frage ist, ob das so bleibt. Auf einer Veranstaltung in der Gemeinde "bin ich regelrecht überrumpelt worden mit dem Wunsch, dass ich wieder kandidiere", erzählt Grünbauer. Das habe ihm sehr gutgetan, aber er fügt sogleich an, momentan stehe für ihn eine Kandidatur nicht zur Debatte.

Und dann wird Grünbauer grundsätzlich: Damit sich in Pähl jemand finde, der Bürgermeister werden will, müssten sich erst diejenigen, die die Gemeinde in die jetzige Lage gebracht haben, aus der Politik zurückziehen. Die Freien Wähler hätten das Klima "vergiftet" und "keine Möglichkeit ausgelassen, mich zu diskreditieren".