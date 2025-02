Traktor fährt in Pähl auf Bus auf - der Schaden ist hoch

Am Dienstag, (25. Februar) fuhr gegen 13:30 Uhr ein 45-jähriger Landwirt aus Pähl mit seinem Traktor die Hesseloher Straße in südliche Richtung. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim einen Kraftomnibus, der von einem 32-jährigen Busfahrer geführt wurde und fuhr auf diesen auf. Der Bus stand zu diesem Zeitpunkt an der dortigen Haltestelle, Fahrgäste waren nicht darin.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Gabel des Traktors und dem Heck des Busses. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand speziell am Kraftomnibus laut Polizeibericht ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Fahrer des Traktors wurde wegen des Verkehrsverstoßes verwarnt. (AZ)