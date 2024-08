Trinkwasser in der Gemeinde Pähl muss nicht mehr abgekocht werden

In der Gemeinde Pähl ist das Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben worden. Das teilte am Freitagmittag Bürgermeister Simon Sörgel mit Berufung auf das Weilheimer Gesundheitsamt mit. Das Trinkwasser kann damit ab sofort wieder wie gewohnt als Lebensmittel verwendet werden. In den aktuellen Wasserproben seien keine Keime mehr nachgewiesen worden, die Chlorung sei erfolgreich gewesen, sie werde aber noch einige Tage aufrechterhalten. (AZ)

