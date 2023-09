Unbekannter beschädigt in Pähl einen Gartenzaun und fährt weiter

Die Polizei vermutet, dass ein Lkw einen Gartenzaun in Pähl beschädigt hat. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur, aber vom Fahrzeug werden Teile gefunden.

Bereits am Montag, 18. September, wurden im Laufe des Vormittags zwischen 8 Uhr und 13 Uhr laut Polizeibericht zwei Zaunfelder und zwei dazugehörige Pfosten in der Brunnwiesstraße in Pähl beschädigt.

Vom Unfallfahrzeug wurden Teile an der Unfallstelle gefunden

Vermutlich war ein Lkw beim Rückwärtsfahren der mögliche Verursacher. Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs konnten nach Angaben der Polizei an der Stelle aufgefunden werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000Euro. Die Polizei Weilheim bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0881/6440 zu melden. (AZ)

