Verdreckte Fahrbahn zwischen Dießen und Fischen stoppt Einsatzfahrt der Polizei

Eine verschmutzte Fahrbahn ist Grund, dass die Einsatzfahrt einer Streifenbesatzung der Dießener Polizei Montagnacht (7. Oktober) abrupt endete.

Wie die Polizei in Herrsching mitteilt, war am späten Montagabend, gegen 22:40 Uhr eine Streifenbesatzung der Polizei Dießen auf Einsatzfahrt nach Herrsching, um dort die Kollegen zu unterstützen. Dabei fuhren sie auf der Birkenallee in Richtung Fischen. Kurz vor der Ammerbrücke war die Fahrbahn allerdings derart verschmutzt, dass der Streifenwagen in der starken Linkskurve die Bodenhaftung verlor und seitlich gegen die Schutzplanke stieß.

Landwirt muss die Fahrbahn mit Frontlader freiräumen

Der Dreck auf der Fahrbahn war, wie es im Polizeibericht heißt, von einem Landwirt verursacht worden, der zuvor Feld- und Erntearbeiten verrichtet hatte. Es waren weder ein Warnschild noch sonstige Gefahrenhinweise, die auf die massive Verschmutzung durch Erdreich und die dadurch bedingte Rutschgefahr aufmerksam machen würden, aufgestellt worden.

Die Polizei Weilheim beauftragte den ermittelten Landwirt laut Polizeibericht mit der sofortigen Beseitigung des Erdreichs von der Straße. Mit einem Frontlader wurde die Fahrbahn wieder freigemacht. Die Polizisten aus Dießen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden am Streifenwagen und der Schutzplanke beträgt mehrere hundert Euro. (AZ)