Was den neuen Bürgermeister von Pähl als Erstes beschäftigt

Der neue Pähler Bürgermeister Simon Sörgel hat seine erste Gemeinderatssitzung absolviert. Nachdem er zu Beginn vereidigt und zum Eheschließungsstandesbeamten ernannt worden war, übergab ihm Zweite Bürgermeisterin Ursula Herz die Leitung der weiteren Sitzung, in der auch gleich zwei wichtige Themen auf der Tagesordnung standen. Im nichtöffentlichen Teil ging es dann wieder um den neuen Bürgermeister und dessen Aufwandsentschädigung, die er für die Ausübung des Ehrenamts erhält.

An der Höhe dieser Aufwandsentschädigung hatte Sörgel vorab festgemacht, mit welchem zeitlichen Aufwand er als Rathauschef tätig werden könne: entweder in Teilzeit und Beibehaltung seiner Halbtagsstelle als Ombudsmann in der Kinder- und Jugendhilfe bei der Diakonie in Oberbayern oder ohne parallele Berufstätigkeit. Nun gibt es eine Zwei-Stufen-Lösung. Vorerst bleibt Sörgel noch als Ombudsmann tätig, allerdings nur noch bis Jahresende. Dann werde er auch diese Arbeit aufgeben, kündigt er an. Bis dahin veranschlagt der Bürgermeister etwa 25 Arbeitsstunden pro Woche für die Gemeinde. Das sei nur mal eine Schätzung von ihm, sagte er gegenüber unserer Redaktion, und von einem soften Start könne keine Rede sein. "Ich war auch am Wochenende im Rathaus", erzählt Sörgel morgens um 8 Uhr auf der Fahrt in seine Dienststelle als Sozialpädagoge, "und heute um 6.30 Uhr auch schon."

Der neue Bürgermeister in Pähl ist bis 30. April 2026 gewählt

Seine Tätigkeit als Schulsozialpädagoge in Germering werde er bereits Ende dieser Woche beenden. Wenn er dann auch seine Arbeit als Ombudsmann bei der Diakonie aufgibt, gibt es erst einmal keinen Weg zurück zu seiner bisherigen Berufstätigkeit. Die Amtszeit als Bürgermeister endet zunächst bei der nächsten allgemeinen Kommunalwahl am 30. April 2026, also in zweieinhalb Jahren. Stand jetzt will sich der 35-Jährige dann aber um eine weitere Amtszeit bewerben.

Simon Sörgel ist der neue Bürgermeister in Pähl. Foto: Veit Stoessel

In der Gemeinderatssitzung ging es auch gleich um einen kommunalpolitischen Dauerbrenner, der bereits seit vier Jahren immer wieder diskutiert wird: der Bau einer Tagespflege-Einrichtung mit einer Physiotherapie- und einer Hausarztpraxis an der Berndorferstraße. Dafür hatte die Gemeinde ein rund 7000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Jetzt wurde der Entwurf für den Bebauungsplan vorgestellt und gebilligt, sodass die Planung ausgelegt werden kann.

Die Gemeinde Pähl gibt die Regenwasserkanalisation aus der Hand

Außerdem wurde beschlossen, die gemeindliche Regenwasserkanalisation an die Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe (AWA) abzugeben. Dies soll zum 1. Januar 2024 erfolgen. Der Wert der Kanalisation wird laut Sörgel auf rund 300.000 Euro beziffert. Allerdings wird das Geld nicht der Gemeinde ausbezahlt. Denn mit dem Übergang an die AWA werden in Pähl künftig Gebühren für Niederschlagswasser verlangt. Das betrifft zum einen die Gemeinde selbst. Für diese dürfte der jährliche Kostenaufwand bei etwa 50.000 bis 60.000 Euro liegen, sagt Sörgel. Die ersten Jahre muss dafür kein Geld an die AWA bezahlt werden, denn diese Kosten werden so lange mit dem Gegenwert der Kanalisation verrechnet, bis dieser aufgezehrt ist.

Niederschlagswassergebühr müssen in Zukunft aber auch die Haus- und Grundstückseigentümer bezahlen. Deren Höhe bemisst sich nach der versiegelten Fläche eines Grundstücks, erklärt Sörgel. Für ein Standard-Einfamilienhaus sei mit einer Größenordnung von jährlich 150 Euro zu rechnen.

Hintergrund der beschlossenen Übergabe der Niederschlagswasserkanäle an die AWA ist laut Sörgel, dass diese Kanäle teilweise sanierungs- beziehungsweise erneuerungsbedürftig sind