Weilheim: Aggressiver Mann versucht einen Beamten zu beißen

Am Mittwochabend, 26. März, gegen 22:30 Uhr, randalierte ein 47-jähriger Bewohner der Hirschbergalm in Pähl in seiner Unterkunft. Der aggressive und streitsüchtige Mann, der darauf bestand im Gebäude zu rauchen, wurde laut Polizeibericht vorsorglich mit zur Polizeidienststelle Weilheim genommen, um dort die Nacht zu verbringen.

Den 47-Jährigen Randalierer von der Hirschbergalm in Pähl erwarten diverse Strafverfahren

Beim Verbringen in die Zelle schlug der 47-Jährige um sich und versuchte nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim die Beamten zu beißen. Ein Beamter wurde hierbei verletzt, blieb aber nach einer medizinischen Untersuchung im Krankenhaus Weilheim weiterhin dienstfähig. Den 47-Jährigen erwarten nun diverse Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)