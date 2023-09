Wiesn-Besucher kommt Taxifahrt nach Pähl teuer zu stehen

Nach einem Oktoberfestbesuch nimmt sich ein Mann ein Taxi. Doch dann stellt er fest, dass er nicht genug Geld für die Fahrt hat. Das wird am Ende ziemlich teuer.

Ihren ersten Wiesn-Einsatz in diesem Jahr meldet die Weilheimer Polizei. Wie am Dienstag berichtet wurde, bestieg ein Bürger aus dem Kreis Weilheim-Schongau nach einem ausgedehnten Oktoberfestbesuch ein Taxi in München und ließ sich nach Hause fahren. In Pähl stellte er dann fest, dass sein Geld für den bereits erreichten Fahrpreis nicht mehr ausreichen wird. Nachdem er auch seine Frau telefonisch nicht erreichen konnte, wies er die Taxifahrerin an, in Fischen anzuhalten. Er sicherte zu, das Geld zu holen. Tatsächlich machte sich der Mann jedoch aus dem Staub, sodass die Taxifahrerin die Polizei informierte.

Da der Fahrgast im Rahmen eines Gesprächs mit der Taxifahrerin seinen und auch den Vornamen seiner Frau genannt hatte, konnten die Beamten letztlich den Wohnort ausfindig machen und den bereits schlafenden Mann wecken. Der Fahrpreis war zwischenzeitlich bei 300 Euro angelangt, den der Mann mit pekuniärer Unterstützung seiner Frau anstandslos bezahlte. Ein Alkoholtest zeigte nicht ganz ein Promille als Wert an. Trotzdem wird der Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorgelegt. (AZ)

