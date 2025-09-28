Parkgebühren in Schondorf: Ein fragwürdiges Zuckerl für bestimmte Gäste

Ein bisschen ein schlechtes Gewissen scheinen manche im Schondorfer Gemeinderat schon zu haben. Anders lässt sich die intensive Debatte um die Höhe und Ausnahmetatbestände für die neuen Parkgebühren nicht erklären. Den meisten gedanklichen Aufwand verwendeten sie dabei für die Frage, wie Besucher der örtlichen Gaststätten finanziell entgegengekommen werden soll: Es geht um 1,50 Euro pro Wirtshausbesuch, eine Marginalie bei Restaurantrechnungen, die schnell mal 40 Euro pro Person erreichen können.

