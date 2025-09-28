Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Parkgebühren in Schondorf: Ein fragwürdiges Zuckerl für bestimmte Gäste

Kommentar

Parkgebühren in Schondorf: Ein fragwürdiges Zuckerl für bestimmte Gäste

Mit den Parkgebühren hat der Schondorfer Gemeinderat ein heißes Eisen aufgegriffen. Und er schafft eine merkwürdige Subvention für bestimmte Ausflügler.
Gerald Modlinger
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Auch in Teilen von Schondorf muss künftig fürs Parken bezahlt werden. Es gibt aber auch Ausnahmen für bestimmte Gäste.
    Auch in Teilen von Schondorf muss künftig fürs Parken bezahlt werden. Es gibt aber auch Ausnahmen für bestimmte Gäste. Foto: Dana Coordes (Symbolbild)

    Ein bisschen ein schlechtes Gewissen scheinen manche im Schondorfer Gemeinderat schon zu haben. Anders lässt sich die intensive Debatte um die Höhe und Ausnahmetatbestände für die neuen Parkgebühren nicht erklären. Den meisten gedanklichen Aufwand verwendeten sie dabei für die Frage, wie Besucher der örtlichen Gaststätten finanziell entgegengekommen werden soll: Es geht um 1,50 Euro pro Wirtshausbesuch, eine Marginalie bei Restaurantrechnungen, die schnell mal 40 Euro pro Person erreichen können.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden