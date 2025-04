Zwei Mauern am Untermüllerplatz in Dießen sorgen für Diskussionen

Zwei weiße Natursteinmäuerchen haben Beschäftigte des Dießener Bauhofs in den vergangenen Tagen am Moosdapper-Brunnen am Untermüllerplatz errichtet. Unter anderem damit, so die Absicht der Marktgemeinde, soll die mit einer Gruppe von Linden bestandene kleine Grünfläche an der Westseite des Platzes optisch aufgewertet werden. Doch die Kritik an dieser Umgestaltung ließ nicht lange auf sich warten.

