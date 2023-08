72-jähriger Rollerfahrer wird von Autofahrer übersehen

Ein Mann fährt mit seinem Auto aus einer Grundstückszufahrt in Peißenberg. Dabei übersieht er einen Rollerfahrer. Die Fahrzeuge prallen ineinander.

Bei einem Unfall in Peißenberg hat sich ein 72-Jähriger verletzt. Nach Angaben der Polizei Weilheim wollt ein 36-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in der Peißenberger Hauptstraße von einem Grundstück heraus nach links in die Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 72-jährigen Rollerfahrer, der dort aus Richtung Schongau kommend fuhr. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Rollerfahrer mittelschwer, der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.800 Euro. (AZ)