Glätte-Unfall bei Peißenberg: Fünf Personen schwer verletzt

Auf der B472 bei Peißenberg kommt eine Autofahrerin auf die Gegenspur. Sie stößt frontal mit einem anderen Wagen zusammen, in dem vier Personen sitzen.

Wohl witterungsbedingt hat am Samstag kurz nach Mitternacht auf der B472 bei Peißenberg eine 56-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. In der Folge kam es zu einem Unfall, bei dem fünf Menschen schwer verletzt wurden, wie die Weilheimer Polizei meldet.

Die 56-jährige Frau aus Peiting fuhr von Weilheim kommend in Richtung Peiting. Kurz nach dem Tunnel am Ortsausgang von Peißenberg verlor sie mutmaßlich witterungsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieses Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Am Steuer saß ein 55-jähriger Mann aus Polling, mit im Wagen befanden sich drei weitere Männer im Alter von 61, 70 und 81 Jahren aus Oberhausen und Huglfing.

Unfall bei Peißenberg: Die Verletzten werden in drei verschiedene Krankenhäuser gebracht

Alle Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kamen unter anderem mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Murnau, Weilheim und Schongau. An beiden Fahrzeugen entstanden massive Frontschäden, der Schaden wird auf insgesamt mehr als 30.000 Euro beziffert.

Die B472 war über zwei Stunden komplett gesperrt. Es waren die Polizeiinspektion Weilheim, die Straßenmeisterei Weilheim, die Feuerwehr Peißenberg mit knapp 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. (AZ)

