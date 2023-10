Versammlung gegen die AfD in Peißenberg verläuft größtenteils friedlich

Tausend Menschen demonstrieren friedlich gegen eine Versammlung der AfD. Eine kleine Gruppe greift Polizeikräfte im Einsatz an.

Rund 1000 Teilnehmer protestierten am Samstag, 29. September, gegen die Versammlung der AfD in der Tiefstollenhalle in Peißenberg, teilt die Polizeiinspektion Weilheim mit. Die etwa 500 Teilnehmenden der AfD-Kundgebung wurden demnach lautstark in die Halle begleitet. Das überwiegend bürgerliche Publikum der Gegenveranstaltung demonstrierte friedlich.

12 Personen aus dem "linken Spektrum" erwarten Strafverfahren

Allerdings mischte sich eine etwa zwölf Personen umfassende Gruppe, die aus umliegenden Landkreisen angereist war, unter die friedlichen Demonstranten und griff die eingesetzten Beamten an. Es wurde niemand verletzt. Die Personalien der dem linken Spektrum zuzuordnenden Personengruppe wurden festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Ende der Versammlung kam es noch zu einem Wortgefecht zwischen einem Ordner der AfD und einem Teilnehmer der Gegendemonstration. Ermittlungen wegen einer Beleidigung und eines Verkehrsdeliktes wurden eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch