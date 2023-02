Verkehrsunfall auf winterglatter Straße mit sechs Verletzten

Am Montag ist ein 18-jähriger Mann in Peiting mit seinem Auto zu schnell unterwegs. Er gerät auf die Gegenfahrbahn. Sechs Menschen werden bei dem Unfall verletzt.

Am Montag kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Schongau um 9.35 Uhr an der Einmündung August-Moralt-Straße/Ammergauer Straße in Peiting zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mann aus dem nördlichen Altlandkreis Schongau fuhr mit seinem Pkw von der August-Moralt-Straße kommend in die Ammergauer Straße. Dort wollte er in diese nach rechts, Richtung Ortsmitte, einbiegen.

Offenbar fuhr er laut Polizeibericht jedoch zu schnell in die Ammergauer Straße ein und kam auf der winterglatten Fahrbahn zu weit auf die ortsauswärts führende Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem ortsauswärts fahrenden Lkw mit Anhänger, der von einem 60-jährigen Mann aus Kirchdorf im Wald gelenkt wurde.

Verletzte werden in die Krankenhäuser in der Region gebracht

Durch die Kollision wurde der Lkw noch nach rechts an die Leitplanke gedrückt, die ebenfalls leicht beschädigt wurde. Im Auto des 18-Jährigen befanden sich mit dem Fahrer insgesamt fünf Personen. Der 18-jährige Fahrer selbst und drei Mitfahrer zwischen 17 und 19 Jahre wurden leicht verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser Schongau und Weilheim.

Ein 18-jähriger Pkw-Insasse erlitt mittelschwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau. Der 60-jährige Fahrer des Lkw wurde ebenfalls leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus Schongau.

Unfall bei Peiting: Gesamtschaden von rund 25.000 Euro

Am Pkw entstand nach Angaben der Polizei in Schongau wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand an der linken Front ein Schaden von circa 10.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls durch eine Abschleppfirma aus Landsberg geborgen werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst wurde die Feuerwehr Peiting alarmiert, die mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort war und den Verkehr regelte. Zur Unfallaufnahme und bis zum Abschleppen des Lkw, kurz nach 12 Uhr, musste die Ammergauer Straße halbseitig gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. (AZ)