Offene Gärten beim Gartenwinkeltag im Pfaffenwinkel

Im Pfaffenwinkel laden am Sonntag etliche Gartenbesitzer zu Besichtigungen und Führungen ein. Auch Anneliese Weber aus Dettenschwang ist beim Gartenwinkeltag dabei.

Von Dießen bis Steingaden, von Habach bis Forst überall finden sich besondere Gärten, in denen sie am Sonntag, 9. Juli, von 13 bis 18 Uhr zahlreiche Anregungen bekommen. Bekannte Gärten mit fachkundiger Beratung sind der Schaugarten in Seeshaupt und der Wieshof in Marnbach. Stauden Spatz in Oberhausen hat laut Pressemitteilung viel vorbereitet. Es gibt eine Führung um 16 Uhr zu den Hirschen.

Der Oberhausener Frauenbund bietet ein großes Kuchenbuffet und der Erlös geht an die "Elterninitiative intern3" der Haunerschen Kinderklinik. Unendlich viele Sommerblüher sind in den Beeten in Kreilhof präsent. Der meditative Lehrgarten Feenbaumgarten in Weilheim startet um 15 Uhr mit der Gartenführung.

In Dettenschwang wachsen über 200 Tomatensorten im Bauerngarten von Anneliese Weber

In Dettenschwang lädt Tomatenbäuerin Anneliese Weber zum Rundgang zu 200 Tomatensorten und durch den Bauerngarten ein. Der schöne Privatgarten für drei Generationen in Obereglfing am Freskenhof ist um 14 Uhr der Übergabeort der Naturgartenzertifizierung für zehn weitere Gärten im Landkreis. Ein Rundgang in diesem Garten zeigt die Voraussetzungen für die Zertifizierung als Naturgarten. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

An diesem Sonntag ist besonders auch der Gemüseanbau im Fokus. Um 14 Uhr findet eine Gartenführung im "Schaufel&Gabel-Kapellgarten" in der Jaudenmühle statt. Sie zeigen regenerativen Gemüseanbau, Bodenaufbau und den Aufbau eines resilienten Landwirtschaftssystems, welches mit Trockenstress und Nässe umgehen kann. Erstmalig beim Netzwerk ist der kleine Privatgarten Oehlers lebendiger Garten in Böbing-Pischlach dabei. Erfahrungen eines ganzen Lebens mit Permakultur fließen in diesen kleinen Nutzgarten fürs Alter ein.

Staudengärten, Obstwiesen und Ramblerrosen locken am Gartenwinkeltag im Pfaffenwinkel

Der Irmengarden in Urspring enthält eine Vielzahl von Pflanzen, die Insekten reichlich Nahrung bieten. Hier sind die vielen unterschiedlichen Behausungen für Insekten besonders lehrreich. Ebenfalls in Steingaden im Weiler Hirschau ist die Gartenlandschaft rund um den Hof geöffnet. Ein großer Staudengarten, der liebevoll mit vielen Details mit Lechsteinen gestaltet ist und so auch viele Pflanzen für einen mageren Boden beheimatet. Ein Teich, eine Obstwiese und ein eindrucksvoller Selbstversorgergarten mit Gewächshäusern laden zum Austausch von Gartenwissen ein.

Blütenreigen mit verschiedenen Farbkompositionen in Rabatten ist die Leidenschaft der Gärtnerin vom Bruggerhof zwischen Peißenberg und Böbing. Der Paradieshof in Forst präsentiert sich aktuell mit besonders vielen schönen Ramblerrosen. Unter www.gartenwinkel-pfaffenwinkel.de finden sich viele weitere Informationen. (AZ)