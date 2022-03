Utting will Sonnenenergie stärker nutzen

In Sachen Photovoltaik auf gemeindlichen Dächern hinkt Utting hinter den Landkreisgemeinden her. Dabei gibt es sogar ein Gebäude, dem Experten eine Favoritenrolle zusprechen.

Mehr Photovoltaik auf den Dächern gemeindlicher Häuser ist das Ziel der Gemeinde Utting, die bei PV-Anlagen im Vergleich mit anderen Landkreisgemeinden hinterher hinkt. Welche Gebäude sich dafür eignen und welche technischen Möglichkeiten es gibt, hat die Lena Service GmbH in ein Konzept gefasst und dem Gemeinderat vorgestellt.

Dächer kommunaler Liegenschaften stehen in Utting genügend zur Verfügung - doch welche eignen sich für PV-Anlagen und welche Möglichkeiten bestehen bezüglich der Nutzung des gewonnenen Stromes? Tobias Schmid und Matthias Rautenstrauch von der Lena Service GmbH haben Dachaufbauten, -Neigungen und -Ausrichtungen geprüft und ebenso die Nutzung der infrage kommenden Gebäude. Dazu zählen die Gemeindewohnungen in der Kellersgarten- und Schönbachstraße, der Telos-Kindergarten sowie das Kinderhaus auf der Ludwigshöhe, der Bürgertreff und das Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße, die im Bau befindlichen Häuser auf dem Schmuckergelände sowie das Sanitärgebäude des Campingplatzes.

Auf dem Campingplatz wird viel Strom verbraucht

Dieses zeigte sich auch ganz klar als Favorit. Das Dach könne voll belegt werden, so Rautenstrauch, der Stromverbrauch am Campingplatz sei hoch, so könne die Eigenverbrauchsquote sogar bei 81 Prozent liegen und die Anlage könne sich bereits nach sechs Jahren amortisieren. Auch bestehe die Möglichkeit, die Anlage an den Betreiber des Campingplatzes zu verpachten. Auch wenn bis nach Ostern politische Neuregelungen beispielsweise bei der EEG Einspeisevergütung zu erwarten sind, von denen sich Kommunen Anreize für den Bau von PV-Anlagen erhoffen, könne eine PV-Anlage am Campingplatz bereits jetzt realisiert werden, so die Planer.

Schwieriger gestaltet es sich allerdings bei den anderen Objekten. Bei den Gemeindewohnungen stehen Sanierungen an, vor allem die Elektrik müsste grundlegend erneuert werden, um PV-Anlagen überhaupt möglich zu machen. Im ehemaligen VR-Bankgebäude sind die Bauarbeiten für den künftigen Bürgertreff noch nicht angelaufen und zudem mischen sich dort die Nutzungen durch Bürgertreff und Kindergarten - hier gilt es also, die politischen Entscheidungen abzuwarten, um wirtschaftliche Lösungen zu finden. Grünes Licht gaben die Planer jedoch für den Telos-Kindergarten. Als Anreiz für die Beschäftigten könne dort auch eine Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden, so Rautenstrauch. Beim Kinderhaus auf der Ludwigshöhe sei nur das Dach des mittleren Hauses für eine PV-Anlage geeignet; diese können im Zuge der derzeitigen Bauarbeiten installiert werden.

PV-Anlagen für die Schmucker-Gebäude können sich lohnen

Setzt die Politik die richtigen Zeichen, könnten sich PV-Anlagen insbesondere für die Schmucker-Gebäude lohnen. Sogar eine Selbstversorgung sei dort möglich, so Rautenstrauch, der auch zwei verschiedene Mieterstrom-Modelle vorstellte. Zwar sind Mieter bei der Stromwahl grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung. Jedoch besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, den auf dem Dach gewonnenen Strom den Mietern im Haus direkt zur Verfügung zu stellen. Dadurch entstehen energierechtliche Pflichten, jedoch ist der Strom von Stromsteuer und Netzentgelt befreit. „Es gibt momentan viel Dynamik, wir sind gespannt auf die politischen Entscheidungen“, sagte Tobias Schmid, Geschäftsführer der Lena Service GmbH.

Klimafreundlichkeit vor Wirtschaftlichkeit

„Wir hoffen auf eine Neuregelung, bei der sich volle Dachbelegungen lohnen.“ So könne sich die Entscheidung zur Größe der PV-Anlage mehr an der Klimafreundlichkeit als – wie momentan durch die geringe Einspeisevergütung – an der Wirtschaftlichkeit orientieren. Der gewonnene Strom könne auch an Nachbarn geliefert oder, wie Korbinian Lutzenberger vorschlug, wenn möglich, für die Straßenbeleuchtung verwendet werden. Einen Beschluss fasste der Gemeinderat nicht. Bevor PV-Anlagen tatsächlich realisiert werden können, steht noch eine statische Prüfung der jeweiligen Dächer bezüglich ihrer Tragfähigkeit an.