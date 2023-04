Pitzeshofen

Landwirt will in Pitzeshofen Milchviehstall bauen

In die Milchwirtschaft will ein Landwirt in Pitzeshofen investieren. Er plant einen neuen Stall.

In Pitzeshofen will ein Milchviehbetrieb neu bauen. Was geplant ist und was der Bauausschuss in Dießen dazu sagt.

In Pitzeshofen möchte ein Landwirt in die Milchwirtschaft investieren. Vorgesehen ist im nordwestlichen Bereich des Grundstücks der Neubau eines Milchviehstalls mit Kälberstall, Mistlege, Güllegrube und ein Fahrsilo. Die überbaute Fläche des Milchviehstalls beträgt laut Berechnungen des Planers 1652 Quadratmeter (50 mal 30 Meter). Die Wandhöhe liegt bei rund fünf Metern, die Firsthöhe bei zehn Metern. Der neue Milchviehstall liegt so nah wie möglich an der jetzigen Hofstelle Östlich des Stallgebäudes ist der Kälberstall mit einer Grundfläche von 156 Quadratmetern vorgesehen. Für die Mistlege wird eine Fläche von 35 Quadratmetern benötigt, für die Güllegrube 213 Quadratmeter, für das Fahrsilo 514 Quadratmeter. Die Erschließung erfolgt über Feld- und Waldwege, den südlichen Pointlfeld-Stich und den südlichen Pointlfeldweg. Der geplante Standort für das landwirtschaftlich privilegierte Vorhaben liegt in größtmöglicher Nähe zur bestehenden Hofstelle in Pitzeshofen. Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde erteilte sein Einvernehmen einstimmig. (una) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Plus Die Milchvieh-Halter stehen vor dramatischen Veränderungen

