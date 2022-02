Bei Wind gelötet: Dachstuhl fängt in Pöcking Feuer

Bei Zimmererarbeiten entsteht in Pöcking ein Brand. Ein junger Mann verletzt sich dabei leicht.

Am Donnerstagnachmittag ist in Pöcking der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Laut Polizeibericht des Präsidiums Oberbayern Nord war an dem Tag ein Zimmerer dabei, ein Loch an einem der Dachfenster des Hauses zu löten. Da während der Arbeiten starker Wind herrschte, entfachte sich ein Feuer am Dämmmaterial des Dachstuhls und drang anschließend in das Innere des Dachgeschosses.

Der 21-jährige Zimmerer versuchte vergeblich das Feuer mit den Händen zu ersticken und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Die Feuerwehr konnten den Brand vorerst löschen. Am Freitag gegen 1 Uhr entfachte das Feuer jedoch erneut, weshalb nochmals Löscharbeiten durch die Feuerwehr nötig wurden. Große Teile des Daches wurden dabei abgedeckt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Stand wird nicht von vorsätzlicher Brandstiftung oder technischem Defekt ausgegangen. (ak)

