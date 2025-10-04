Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Polizei beendet Auto-Tuning-Treffen in Schondorf wegen Raserei und Lärm

Schondorf

Polizei löst Auto-Tuning-Treffen in Schondorf auf

Anwohner und Vorbeifahrende berichten Raserei und Autorennen: Daraufhin geht die Dießener Polizei gegen ein Auto-Tuning-Treffen in Schondorf vor.
    • |
    • |
    • |
    Ein Tuning-Treffen hat die Dießener Polizei am Tag der Deutschen Einheit in Schondorf aufgelöst.
    Ein Tuning-Treffen hat die Dießener Polizei am Tag der Deutschen Einheit in Schondorf aufgelöst. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

    Am Tag der Deutschen Einheit hat die Dießener Polizei gegen 14.30 Uhr ein Auto-Tuning-Treffen auf dem Parkplatz an der Staatsstraße zwischen Schondorf und Achselschwang aufgelöst. Dort hatten sich rund 100 Personen mit etwa 50 Autos versammelt.

    Die Teilnehmenden hörten laut Musik, konsumierten Alkohol und setzten sich teilweise mit Campingstühlen direkt an den Fahrbahnrand, berichtet die Polizei. Nach diversen Mitteilungen der Anwohner und Vorbeifahrenden über stattfindende Straßenrennen, Wheelie-fahrende Motorräder und deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb Schondorfs wurde die Straße durch die Polizei gesperrt und die Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.

    Drei getunte Autos durften nicht mehr weiterfahren

    Hierbei konnten bei mehreren Fahrzeugen diverse Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung festgestellt werden. Drei Pkw mussten sogar stillgelegt werden und durften nicht weiterfahren. Die jeweiligen Betroffenen müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Das Treffen wurde durch die Polizei aufgelöst und allen Beteiligten wurde ein Platzverweis auferlegt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden