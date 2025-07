Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Breitbrunn

Am Dienstag ist in eine Wohnung in Breitbrunn eingebrochen worden. Wie die Herrschinger Polizei berichtet, drang ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 7.15 bis 16.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Herrschinger Straße ein. Er öffnete die Wohnungstür mit brachialer Gewalt und durchsuchte anschließend die Wohnung. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs werden erbeten an die Polizeiinspektion Herrsching unter der Rufnummer 08152/93020. (AZ)

