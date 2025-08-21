Töpfe und Messer an der Haustür kaufen: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Eine Frau in Weilheim ist möglicherweise auf einen betrügerischen Topf- und Messerverkäufer hereingefallen. Dazu berichtet die Polizei, dass am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Straße Am Hardtfeld ein etwa 55 Jahre alter Mann der Frau direkt an der Haustür ein Topf- und Messerset für einen dreistelligen Euro-Betrag anbot. In einem geschickten Verkaufsgespräch gelang es dem Mann, die Frau zu überzeugen, dass diese die Ware kaufte. Am Abend erschien der Frau die Sache jedoch seltsam, und sie verständigte die Polizei. Die Frau beschrieb den Mann mit einem gepflegten Äußeren und einem stark hervortretenden Bauch. Unterwegs war der Mann mit einem blauen VW Tiguan und dem Teilkennzeichen „MEI“ (für den Landkreis Meißen). Sachdienliche Hinweise zu dem Mann beziehungsweise zu seinem Fahrzeug erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0881/6400.

Was die Polizei zu „einmaligen Gelegenheiten“ sagt

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Haustürgeschäften. Insbesondere bei „einmaligen Gelegenheiten“ oder „großen Schnäppchen“ sollte äußerste Vorsicht walten. Die dreisten, in der Regel sympathisch wirkenden Verkäufer geben vor, die Topf- und Pfannensets günstig anbieten zu können. Oftmals wird angeführt, dass es sich um Ausstellungsgegenstände von Messen handelt. Allerdings handelt es sich bei der angebotenen Ware in der Regel um Billigartikel, die in Discountern zu einem Bruchteil des an der Haustür ausgehandelten Preises erworben werden können.

Angesprochene Personen sollten die Gründe des Verkäufers hinterfragen und Angehörige oder Nachbarn um Rat bitten. Man solle sich auch einen Ausweis vorlegen lassen und Fahrzeug und Kennzeichen notieren und im Zweifelsfall die Polizei informieren. (AZ)