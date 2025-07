Polizei: Wer hat Schrauben auf den Spielplätzen in Weilheim gelockert?

In Weilheim sorgt man sich um die Sicherheit mehrerer Spielplätze. Anlass dafür ist, dass Mitarbeiter der Stadtwerke bei den wöchentlichen Kontrollen der Spielplätze in der Stadt in den Sommermonaten immer wieder einmal gelockerte Schrauben festgestellt haben. Das berichtet die Weilheimer Polizei. Betroffen waren Schaukeln auf den Spielplätzen an der Kanalstraße, am Rosengarten (Augsburger Straße) und am Hardtfeld (Hans-Korntheuer-Straße). Die Gefahrenquellen werden bei Feststellung unverzüglich durch die Mitarbeiter der Stadtwerke behoben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter der Rufnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

