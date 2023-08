Auto gegen Kuh: Mann aus Landsberg kann bei Polling nicht mehr ausweichen

Bei Polling kann ein Autofahrer aus Landsberg einer frei laufenden Kuh nicht mehr ausweichen. Es kommt zum Unfall.

Mittwochnacht gegen 1 Uhr wurde der Polizeiinspektion Weilheim eine frei laufende Kuh auf der B2 auf Höhe Polling mitgeteilt. Direkt vor Eintreffen der Streife kollidierte unglücklicherweise das Auto eines 47-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Raum Landsberg mit der Kuh. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Kuh blieb, auf Nachfrage bei der Polizei in Weilheim, zumindest äußerlich unverletzt.

Gegen den ermittelten Kuhhalter wird laut Polizeibericht nun ein Verfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Über den Ausgang eines solchen Verfahrens ist nach Angaben der Weilheimer Polizei auch immer der Zustand des Zaunes um die Wiese, von der die Kuh ausbüxte, von Interesse. (AZ)

