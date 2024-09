Unbekannte stehlen Figuren aus der Säulenhalle „Stoa 169“ in Polling

In der Zeit vom Samstag, 31. August, bis Montag, 9. September werden aus der Säulenhalle „Stoa 169“ bei Polling sieben Figuren eines afrikanischen Künstlers gestohlen. Der Polizei in Weilheim wird der Diebstahl am 9. September gemeldet. Wie hoch der Beuteschaden ist, kann laut Polizeibericht bisher nicht genau gesagt werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)