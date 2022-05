Johann Vetterl, die Feuerwehr, der Fußball und die Familie

Plus Nicht nur – aber vor allem – die Feuerwehr war 51 Jahre eine ganz wichtige Sache für das Bierdorfer Urgestein Johann Vetterl. Das sagen seine Wegbegleiter über den 67 Jahre alten Feuerwehrreferenten im Dießener Gemeinderat.

Drei F spielen im Leben von Johann Vetterl eine wichtige Rolle: Feuerwehr, Fußball und, in der aktuellen Lebensphase, die Familie. Im Alter von 16 Jahren ging der Bierdorfer zur Feuerwehr Riederau. Er war 24 Jahre lang Kommandant, von 1983 bis 2007, und ebenso lange Zeit, jedoch versetzt ab 1998, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Vor Kurzem hat er auch dieses Ehrenamt abgegeben, Zeit also für einen Rückblick.