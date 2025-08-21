Postfiliale in Utting: Der Container ist da, das Personal fehlt noch

Der Container der Post in der Auraystraße 1 in Utting steht schon, informiert Bürgermeister Florian Hoffmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Wann aber der Betrieb startet, ist noch unklar, wie die Deutsche Post auf Nachfrage informiert. Eine Pressesprecherin sagt dazu: „In Utting steht leider noch kein Eröffnungstermin fest. Wir suchen derzeit noch nach Personal und freuen uns über Bewerbungen.“

Eingeschränkten Service gibt es im Rewe in Utting noch

Wie berichtet, hatte die Postfiliale im Rewe im späten Frühjahr geschlossen. Für eine Gemeinde in der Größenordnung wie Utting ist das Unternehmen verpflichtet, eine Postfiliale zu unterhalten, erläutert eine Pressesprecherin der Post gegenüber unserer Redaktion im Juli. Allerdings stünde die Gemeinde nicht komplett ohne ein Serviceangebot für Postkunden da. „In Utting hat sich Rewe zur Reduzierung des Angebots entschieden, das heißt, er erfolgt nur die Annahme von bereits frankierten Brief- und Paketsendungen. Neben diesem Paketshop betreiben wir am Edeka-Markt in der Industriestraße noch eine Packstation.“