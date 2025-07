Premiere auf der Seebühne Utting: Shakespeare-Komödie begeistert mit Irrungen

Ein anderes Stück von William Shakespeare, „Ein Sommernachtstraum“, hätte aufgrund der äußeren Umstände garantiert besser gepasst. Tatsächlich fand die Premiere der burlesken Komödie „Was ihr wollt“ am Freitagabend auf der „Seebühne“ in Utting unter richtiggehend perfekten äußeren Verhältnissen statt: keine Wolke am Himmel, der Wasserspiegel glatt, die Temperatur lau. Entsprechend war die Stimmung im seit Wochen ausverkauften Halbrund der direkt am See gelegenen Bühne ausgelassen. Ganz Jung bis ziemlich Alt waren vertreten, jede Generation im Publikum hatte sichtlich großes Vergnügen am Gebotenen.

Michael Fuchs-Gamböck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Utting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seebühne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis