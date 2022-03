Putin soll nicht mehr so heißen

Plus In die Nähe des russischen Präsidenten Wladimir Putin will wegen des Krieges in der Ukraine niemand gerückt werden. Das hat auch Auswirkungen für ein Wildschwein und einen Mops.

Putin soll nicht mehr Putin heißen. Das 200 Kilo schwere Wildschwein im Wildpark Mehlmeisel bei Bayreuth hört seit drei Jahren auf diesen Namen. Damit soll nun Schluss sein. Den Namen habe das Tier bekommen, weil es russischer Abstammung sei, so der Betreiber des Wildparks. Warum holen wir eigentlich Wildschweine aus Russland, wir haben doch genug bei uns im Lande? Abgesehen davon: Der Wildpark sucht einen neuen Namen für Putin. Denn keine Sau habe diesen Namen verdient, so der Betreiber. Bis Ende März kann man im Wildpark Namensvorschläge einreichen. Einer ist schon eingetroffen: Frederick, der Name bedeutet „Friedensfürst“ oder „friedlicher Herrscher“.

