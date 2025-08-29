Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Hund in Weilheim – Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Weilheim

Zusammenstoß mit Hund: Radfahrer flüchtet in Weilheim

In Weilheim wird bei einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Hund das Tier verletzt. Jetzt sucht die Polizei den flüchtigen Radfahrer.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Weilheim sucht einen flüchtigen Radfahrer, der beim Zusammenstoß mit einem Hund das Tier verletzt hat.
    Die Polizei in Weilheim sucht einen flüchtigen Radfahrer, der beim Zusammenstoß mit einem Hund das Tier verletzt hat. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (Symbolbild)

    Bereits am Montag, 25. August, ereignete sich in Weilheim ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Hund. Der Hund wurde nach Angaben der Polizei in Weilheim durch den Zusammenstoß verletzt. Der Radfahrer fuhr einfach weiter.

    Eine 63-jährige Frau aus Weilheim war laut Polizeibericht am Montagfrüh, 25. August, gegen 8 Uhr, zu Fuß mit ihrem Hund in Weilheim zwischen Badeweg und Geistbühelstraße unterwegs, als sie einen von hinten nahenden Radfahrer bemerkte.

    Der Radfahrer soll einen Flügelwäscheständer transportiert haben

    Der Radfahrer, der einen Flügelwäscheständer in der Hand haltend transportiert haben soll, stieß mit dem Hund beim Vorbeifahren zusammen, sodass dieser zur Seite geschleudert wurde und Verletzungen an einer Pfote erlitt.

    Der Radfahrer setzte seine Fahrt trotz Aufforderung der Weilheimerin, stehenzubleiben, fort. Er wurde als klein und hager beschrieben und dürfte über 65 Jahre alt sein. Der Vorfall soll laut Polizei von mehreren Personen beobachtet worden sein.

    Die Polizei Weilheim bittet um Hinweise, insbesondere der mutmaßlichen Zeugen, unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden