Zusammenstoß mit Hund: Radfahrer flüchtet in Weilheim

Bereits am Montag, 25. August, ereignete sich in Weilheim ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Hund. Der Hund wurde nach Angaben der Polizei in Weilheim durch den Zusammenstoß verletzt. Der Radfahrer fuhr einfach weiter.

Eine 63-jährige Frau aus Weilheim war laut Polizeibericht am Montagfrüh, 25. August, gegen 8 Uhr, zu Fuß mit ihrem Hund in Weilheim zwischen Badeweg und Geistbühelstraße unterwegs, als sie einen von hinten nahenden Radfahrer bemerkte.

Der Radfahrer soll einen Flügelwäscheständer transportiert haben

Der Radfahrer, der einen Flügelwäscheständer in der Hand haltend transportiert haben soll, stieß mit dem Hund beim Vorbeifahren zusammen, sodass dieser zur Seite geschleudert wurde und Verletzungen an einer Pfote erlitt.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt trotz Aufforderung der Weilheimerin, stehenzubleiben, fort. Er wurde als klein und hager beschrieben und dürfte über 65 Jahre alt sein. Der Vorfall soll laut Polizei von mehreren Personen beobachtet worden sein.

Die Polizei Weilheim bittet um Hinweise, insbesondere der mutmaßlichen Zeugen, unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)