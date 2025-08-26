Radfahrer nach Sturz in Weilheim schwer verletzt

Gegen 16:45 Uhr ging am Montag, 25. August, bei der Polizeiinspektion Weilheim eine Mitteilung über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Sondermayerstraße ein. Wie es zum Sturz des 62 Jahre alten Mannes kam, ist laut Polizeibericht derzeit noch unklar, da Mann aus Weilheim verletzt am Boden liegend vorgefunden wurde.

Warum der Radfahrer gestürzt ist, ist noch unbekannt

Aufgrund der äußeren Umstände wird jedoch laut Polizeibericht derzeit von einem Sturzgeschehen ohne Fremdbeteiligung ausgegangen. Der Weilheimer wurde wegen mehrerer Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die den Sturz oder ein Unfallgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Inspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 in Verbindung zu setzen. (AZ)