Radfahrer in Weilheim schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen für unklaren Unfallhergang.

Weilheim

Radfahrer nach Sturz in Weilheim schwer verletzt

Die Polizei in Weilheim sucht Zeugen eines Fahrradunfalls in Weilheim, bei der der Radfahrer schwer verletzt wird.
Von Frauke Vangierdegom
    |
    |
    |
    Durch einen Sturz mit dem Fahrrad erleidet ein Mann aus Weilheim mehrere Frakturen.
    Durch einen Sturz mit dem Fahrrad erleidet ein Mann aus Weilheim mehrere Frakturen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Gegen 16:45 Uhr ging am Montag, 25. August, bei der Polizeiinspektion Weilheim eine Mitteilung über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Sondermayerstraße ein. Wie es zum Sturz des 62 Jahre alten Mannes kam, ist laut Polizeibericht derzeit noch unklar, da Mann aus Weilheim verletzt am Boden liegend vorgefunden wurde.

    Warum der Radfahrer gestürzt ist, ist noch unbekannt

    Aufgrund der äußeren Umstände wird jedoch laut Polizeibericht derzeit von einem Sturzgeschehen ohne Fremdbeteiligung ausgegangen. Der Weilheimer wurde wegen mehrerer Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert.

    Zeugen, die den Sturz oder ein Unfallgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Inspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 in Verbindung zu setzen. (AZ)

