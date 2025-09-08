Streit unter vier Radfahrern in Dießen eskaliert

Am Sonntagnachmittag eskalierte auf einem Radweg in Dießen ein Streit zwischen insgesamt vier Radfahrern wegen eines vorangegangenen Überholmanövers. In der Folge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei welcher auch Beleidigungen und Bedrohungen fielen.

Mann aus München schlägt Radfahrerin aus Herrsching das Handy aus der Hand

Im weiteren Verlauf wurde eine 43-jährige Herrschingerin von einem 52-Jährigen aus München am Arm gepackt und ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Gegen den Münchner wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Auch gegen dessen Begleitung wird wegen Beleidigung ermittelt. (AZ)