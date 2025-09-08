Icon Menü
Radfahrer-Streit in Dießen eskaliert: Körperverletzung und Beleidigungen nach Überholmanöver.

Dießen

Streit unter vier Radfahrern in Dießen eskaliert

Vier Radfahrer geraten auf einem Radweg in Dießen wegen eines Überholmanövers in Streit. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung.
Von Frauke Vangierdegom
    •
    •
    •
    In einer handfesten Auseinandersetzung endet in Dießen der Streit zwischen vier Radfahrern.
    In einer handfesten Auseinandersetzung endet in Dießen der Streit zwischen vier Radfahrern. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagnachmittag eskalierte auf einem Radweg in Dießen ein Streit zwischen insgesamt vier Radfahrern wegen eines vorangegangenen Überholmanövers. In der Folge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei welcher auch Beleidigungen und Bedrohungen fielen.

    Mann aus München schlägt Radfahrerin aus Herrsching das Handy aus der Hand

    Im weiteren Verlauf wurde eine 43-jährige Herrschingerin von einem 52-Jährigen aus München am Arm gepackt und ihr das Handy aus der Hand geschlagen. Gegen den Münchner wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Auch gegen dessen Begleitung wird wegen Beleidigung ermittelt. (AZ)

