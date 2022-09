Corona bremst Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens aus

Plus Der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens will bei der Weltmeisterschaft starten. Jetzt muss er erst mal pausieren.

Vergeblich sucht man in den Ergebnissen des Jedermann-Rennens in Stuttgart nach Alexander Steffens. Eigentlich wollte der Rennradfahrer aus Dießen diesen Wettkampf noch mal zur Vorbereitung auf die bald anstehende Weltmeisterschaft nutzen. Doch Corona bremste ihn aus und noch ist unklar, ob er beim Saisonhöhepunkt Mitte September antreten kann.