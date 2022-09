Rennradfahrer Alexander Steffens startet bei der WM

Plus Der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens übersteht Corona. Am Donnerstag nimmt er beim Zeitfahren teil.

Es hat jetzt doch geklappt: Der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens kann bei der Gran-Fondo-Weltmeisterschaft antreten. Nach seiner Corona-Erkrankung habe er von den Ärzten grünes Licht erhalten, sagt er gegenüber unserer Redaktion.