20 Jahre Engagement für Erdfunkstelle und Radom in Raisting

Der Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting feiert sein Jubiläum und schaut auf eine Erfolgsgeschichte zurück.

Voll wurde es im Stüberl vom Gasthof zur Post in Raisting, als sich Mitglieder und Gäste des Fördervereins Radom Raisting trafen, um gemeinsam an die Anfänge, Stolpersteine und Erfolge zu erinnern.

Es war ein wahrhaftiges Ehemaligentreffen. Von den 35 Gründungsmitgliedern, die sich am 21. Januar 2004 genau hier einfanden, um den Förderverein zu gründen, waren einige gekommen. Darunter Ronald Sinda. Als Techniker an der Erdfunkstelle schon immer vertraut mit der Anlage und dem Radom, war er Initiator und Antrieb.

Er brachte viele seiner Kolleginnen und Kollegen zusammen, motivierte andere, um das Radom mit der Antenne 1 nach seiner Stilllegung 1985 vor dem Abriss zu bewahren. Er sammelte originale Dokumente von Bundespost, Telekom und Firmen, rettete Geräte vor dem Schreddern, war überzeugt von dem einmaligen historischen Wert und der Zukunft des Radom als Museum und Wahrzeichen einer bedeutenden Technikentwicklung, die hier ihren Anfang nahm.

Seine Begeisterung übertrug sich nicht nur auf viele in seiner Umgebung. Im damaligen Landratsamt Weilheim-Schongau sowie bei regionalen und überregionalen Politikern fanden Sindas Ideen viele Unterstützer.

Kurzweilige Anekdoten und eine Bilderreise durch 20 Jahre Förderverein Radom Raisting

Sein erstes großes Projekt als Vorsitzender des Vereins, die Ausstellung im Radom am Tag des offenen Denkmals im September 2004, war mit 2000 Besuchern ein riesiger Erfolg. Ebenso die Verhandlungen mit der Deutschen Telekom AG über die Zukunft des Radom. Diese mündeten in der Gründung der Radom Raisting GmbH Ende 2007. Mit ihrem ersten Geschäftsführer, Kreiskämmerer Heinz-Günther Hetterich, arbeitete der Förderverein kreativ zusammen, gemeinsam organisierten sie Radom-Konferenzen mit Politikern und Experten und erstellten Museumskonzepte. Daher war die Freude groß, dass auch Hetterich jetzt der Einladung zum Jubiläum folgte.

An Sindas kurzweilige, mit Anekdoten und Bildern gespickte Revue seines damaligen Engagements schloss sich Sabine Vetter mit einem kurzen Blick auf einige der größeren Projekte des Fördervereins in den vergangenen Jahren an. Sie übernahm 2011 von Sinda den Vorsitz.

Einige Jahre boten Vereinsmitglieder Führungen im Radom an, erarbeiteten Nutzungskonzepte, nahmen Zeitzeugen-Interviews auf, installierten Informationstafeln und eine Akustikstrecke an der Erdfunkstelle. Sie halten Vorträge, pflegen eine Ecke zur Erdfunkstelle im Raistinger Heimatmuseum, versorgen Medien mit Fachinfos. 2022 brachte ihre Ausstellung `Olympia `72 live – Erdfunkstelle Raisting machte es möglich´ viele Interessierte ins Raistinger Hellmeier-Kulturhaus.

Auch weiterhin sind die Mitglieder des Fördervereins gut beschäftigt. Unter anderem digitalisieren sie die vielen Dokumente und Geräte in ihrem Archiv. Sie gehen nicht zuletzt ebenso auf Ronald Sindas Rettungseinsätze und Sammelleidenschaft zurück.