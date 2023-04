Ärgerliche Niederlage und bittere Verletzung beim SV Raisting

Plus Fußball: Raistings gute Serie endet beim Tabellenführer – Beim 0:1 in Garmisch-Partenkirchen verletzt sich Spielmacher Markus Riedl.

Erfolgsserie zu Ende, Spiel und Spieler verloren. Das Gastspiel des SV Raisting beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen passte zum ungemütlichen Herbstwetter im Frühling. Beim Tabellenführer musste die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz nach drei Siegen in Folge ohne Gegentor mit einer unglücklichen 0:1 Niederlage vom Platz gehen. Zudem verletzte sich Markus Riedl am Knie. Dem SVR-Spielmacher droht möglicherweise ein längerer Ausfall.

"Das mit Markus ist bitter. Seine Verletzung schmerzte mehr als die Niederlage, denn er ist ein Garant für unser Spiel", erklärte Franz. Mit dem Auftritt seiner Mannen unter der Zugspitze beim Aufstiegsfavoriten war er indessen zufrieden. "In der zweiten Hälfte waren wir spielbestimmend und tonangebend, nur hat der letzte Ball und die Durchschlagskraft gefehlt", ergänzte der SVR-Spielertrainer. Vor der Pause agierte sein Team indessen noch zögerlich und ängstlich. "Da war wohl zu viel Respekt dabei", urteilte Franz nach der chancenarmen Partie. Die ersatzgeschwächten Gastgeber gingen nach einer Freistoßflanke, die Sandu Poplacean (15.) ins Tor köpfte, früh in Führung.