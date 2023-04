Raisting

21.04.2023

Auf den SV Raisting wartet "eine ganz harte Nuss"

Plus Endet die Zu-Null-Serie für die Raistinger Fußballer? Der Bezirksligist muss beim souveränen Spitzenreiter, dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen ran.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Drei Spiele in Folge blieb der SV Raisting ohne Gegentor. Diese gute Serie, die dem SVR zudem drei Siege und neun Punkte bescherte, droht nun am morgigen Samstag (15 Uhr) möglicherweise zu Ende zu gehen. Die Mannen um Spielertrainer Hannes Franz gastieren beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der die Bezirksliga Süd souverän anführt.

"Das wird eine ganz harte Nuss", sagt Franz vor dem Auftritt bei den Werdenfelsern, die mit 19 Gegentoren in 23 Spielen die beste Abwehr und mit 63 erzielten Treffern den besten Angriff der Liga stellen. Aus letzteren ragt Moritz Müller heraus. Mit 22 Toren führt der FC-Goalgetter die Torschützenliste der Bezirksliga an. Mit Jonas Poniewatz (14 Tore) hat Garmisch-Partenkirchen zudem einen zweiten brandgefährlichen Angreifer in seinen Reihen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen