Ausfälle machen dem SV Raisting vor dem Gastspiel beim Tabellenführer Aubing das Leben schwer

Arzttermine stehen beim SV Raisting derzeit stark im Fokus. Zuletzt erwischte es Max König. Der SVR-Kapitän zog sich beim unglücklichen 2:2 gegen den FC Penzberg eine Muskelverletzung zu. „Das bedeutet sechs bis acht Wochen Pause und damit wird er in diesem Kalenderjahr nicht mehr eingreifen können“, bedauerte SVR-Spielertrainer Hannes Franz den Ausfall eines weiteren Leistungsträgers.

Davor hatte sich schon Verteidiger Thomas Bretthauer mit einer Leistenverletzung, die operiert werden muss, verabschiedet. Unter dem Messer war in dieser Woche zudem Franz selbst. Durch die Kreuzband-OP konnte er nicht das Training leiten. „Extrem schlechte Voraussetzungen für das Spitzenspiel“, grummelt Franz, dessen Team am Sonntag, 13. Oktober, ab 14.30 Uhr beim Tabellenführer SV Aubing gastiert. Der SVA ist wie die zweitplatzierten Raistinger noch unbesiegt.

Spielertrainer Hannes Franz hofft auf einen starken Zusammenhalt seines SV Raisting

Beide Teams haben lediglich bei zwei Unentschieden bisher Punkte abgegeben. „Aubing ist definitiv die stärkste Mannschaft der Liga. Den knapp verpassten Aufstieg in der letzten Saison haben sie gut weggesteckt“, sagt Franz über den Kontrahenten, gegen den der SVR in der Vorsaison das Heimspiel (2:1) gewann und auswärts (1:3) verlor. „Ich hoffe die Mannschaft rückt nach den Ausfällen noch enger zusammen“, will Franz die Flinte trotz der unerfreulichen Ausgangslage nicht vorzeitig ins Korn werfen.

„Wenn die Jungs zu der guten Leistung gegen Penzberg noch eine Schippe drauflegen, ist bestimmt was drin“, erwartet der SVR-Spielertrainer über 90 Minuten Kampf und Leidenschaft. „Wenn wir alles auf dem Platz lassen und vor dem Kasten effizienter werden, dann nehmen wir etwas mit. Unser Ziel sind drei Punkte“, zeigt sich Franz guter Dinge im Spitzenspiel bestehen zu können. Einen Teilerfolg feierte zuletzt der SV Raisting 2.

Die Elf von Trainer Bernd Ziehnert erkämpfte sich gegen den Tabellenzweiten Kreisklasse 3, dem ASC Geretsried, ein 1:1 Unentschieden. Damit steht die SVR-Reserve zwar weiterhin als 13 auf einen direkten Abstiegsplatz. Durch das gewonnene Selbstvertrauen kann die Raistinger Zweite deutlich zuversichtlicher in das Derby am Sonntag (14 Uhr) bei der SG Wielenbach/Pähl gehen.