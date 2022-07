Big Band des Weilheimer Gymnasiums spielt Corona-Pause weg

Plus Beim Open-Air-Konzert am Raistinger Radom überzeugt das Ensemble mit einer perfekten Performance. Der letzte öffentliche Auftritt fand bei den Sommerkonzerten 2019 statt.

Kein gewöhnliches Konzert war der Auftritt der Big Band vom Weilheimer Gymnasium. Weithin bekannt ist der gute Ruf – 2018 Bayerns Beste bei „Jugend jazzt“ - aber der Clou beim Open Air am Radom war, dass es sich um die erste große Darbietung des Ensembles seit den Sommerkonzerten 2019 handelte.