Bürgerversammlung: In Raisting werden couragierte Bürger geehrt

Raisting Ehrung In der Raistinger Bürgerversammlung wurden (vorne) Johannes Tafertshofer und Elfriede Schmid geehrt. Das Foto zeigt mit (hinten von links) Bürgermeister Martin Höck, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Zweitem Bürgermeister Konrad Schönherr.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Raisting kündigt Bürgermeister Martin Höck große Baumaßnahmen an. Aber auch die Ehrung engagierter Bürger ist Teil des Abends.

Das Raistinger Schulhaus ist groß, seine Bausubstanz ist gut, allerdings sind die Wärmedämmung und die Haustechnik nicht auf der Höhe der Zeit. Deshalb soll es grundlegend saniert werden, wie Bürgermeister Martin Höck in der Bürgerversammlung mitteilte, zu der am Freitag rund 100 Besucher in den Gasthof zur Post gekommen waren. 3,9 Millionen Euro sollen die Arbeiten laut Plan kosten.

Das zweite große Vorhaben ist der Bau eines großen Wohnhauses auf dem gemeindeeigenen Grundstück nördlich der Kirche. Das "Soziale Wohnen beim Probst" soll 17 Wohneinheiten beinhalten. 14 davon sollen zu für die Bewohner bezahlbaren Preisen vermietet werden. Drei Wohnungen sollen für Geflüchtete und Asylbewerber bereitgehalten werden, weil die Gemeinde so eine staatliche Förderung erhält. Knapp zwei Millionen Euro sind dies laut Höck. Zur Finanzierung des Hauses, das rund fünf Millionen Euro kosten soll, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro geplant, der Rest soll aus den Rücklagen der Gemeinde genommen werden, die derzeit rund sechs Millionen Euro betragen. Das Darlehen soll aus den Mieteinnahmen zurückgezahlt werden, sodass der Gemeinde durch das Haus in den Folgejahren keine Kosten entstehen.

