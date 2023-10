Comeback des Spielmachers und SVR-Rückkehr an die Tabellenspitze

Plus Fußball: SV Raisting setzt sich im Spitzenspiel knapp mit 2:1 gegen Aubing durch – Neveling trifft doppelt.

Der SV Raisting ist zurück an der Tabellenspitze. Möglich machte dies ein 2:1 Heimerfolg im Spitzenspiel gegen den SV Aubing und ein Patzer des Ersten aus Wolfratshausen, der gegen Kellerkind Haidhausen nur 1:1 Unentschieden spielte.

„Aubing hatte mehr Spielanteile, aber unser Sieg war aufgrund eines Chancenplus nicht unverdient“, resümierte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach der engen Partie zufrieden. Vor allem an der Abwehrleistung seiner Truppe gab es nichts auszusetzen. „Der SVA hat in der Offensive enorme individuelle Klasse. Unsere Abwehr hat aber geliefert, sehr konzentriert gespielt und wenig zugelassen“, urteilte Franz, der ein Sonderlob für Severin Kölbl parat hatte. „Sevi ist immer sehr gut, wenn er starke Gegenspieler hat und er hat heute den SVA-Topstürmer Savvas komplett ausgeschaltet“, meinte Franz zu seinem Außenverteidiger.