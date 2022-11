Der Frauenbund Raisting stellt sich breiter auf

Bei den Neuwahlen beim Raistinger Frauenbund wird der Vorstand von fünf auf neun Personen erweitert. Die Kirche in Sölb erhält eine große Spende.

Der Frauenbund Raisting geht zuversichtlich in die nächsten Jahre. Von der jüngsten Mitgliederversammlung berichtet der Verein, dass der Vorstand, der sich bisher aus fünf Personen zusammensetzte, um vier Frauen erweitert werden konnte. So kann das bisherige Jahresprogramm weiter oder auch künftig etwas Neues angeboten werden.

Auf das vergangene Vereinsjahr blickte Schriftführerin Gabriele Fischer in ihrem Jahresbericht zurück. Es wurde wieder gebastelt und ab Mai konnten auch die gemütlichen Nachmittage wieder stattfinden, die es zuvor pandemiebedingt nicht mehr gegeben hatte. Die Mutter-Kind-Gruppe wird auch vom Frauenbund geleitet. Dort ging die Leitung an Alexandra Schuster über. Die Vorsitzende Maria Häckl dankte für die gute, harmonische und unkomplizierte Zusammenarbeit und allen, die die Veranstaltungen immer treu besuchen. Schatzmeisterin Evi Greinwald und Kassenprüferin Elisabeth Feistl bestätigten, dass der Verein gut wirtschaftete.

Der Vorstand hatte besprochen, der Kirchenstiftung St. Remigius eine Spende über 5000 Euro zweckgebunden für die Sölber Kirche zu geben. Pfarrer Martin Bestele, Karl-Werner Schrepfer und Hubert Kölbl nahmen die Spende stellvertretend für die Kirchenstiftung entgegen und bedankten sich.

Silvia Schwab ehrte beim Raistinger Frauenbund die langjährigen Mitglieder Heidi Eichberg, Maria Häckl, Lydia Schlögel, Anni Schuster und Gisela Bürger (von links). Foto: Frauenbund Raisting

Langjährige Mitglieder seien die Säulen des Vereins und der Frauenbund mache ein ausgezeichnetes Angebot zum Wohle der Bürger, merkte Bürgermeister Martin Höck in seiner Ansprache an. Anschließend wurde für 60-jährige Mitgliedschaft Maria Geiger ausgezeichnet, für 50 Jahre Anni Schuster und Gisela Bürger sowie für 40 Jahre Heidi Eichberg, Lydia Schlögel, Elisabeth Kottek und Maria Preithner. Alle Anwesenden bekamen eine entsprechende Urkunde und einen Blumenstrauß von Maria Häckl überreicht.

Nach aufwendigem Suchen konnten weitere Damen für eine Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden. Dieser setzt sich künftig wie folgt zusammen: Vorsitzende Maria Häckl, Zweite Vorsitzende Silvia Schwab, Schriftführerin Gabriele Fischer, Schatzmeisterin Evi Greinwald und die Beisitzerinnen Margarita Happach, Karoline Tafertshofer, Ute Thoma, Petra Tafertshofer und Cornelia Trott.

Die Diözesanvorstandvorsitzende Annette Fischer schloss sich den Worten des Bürgermeisters an. In einer Zeit, in der der Egoismus auf dem Vormarsch sei, sei Gemeinschaft notwendig, meinte sie, und wünschte dem Verein mit dem erweiterten Vorstand alles Gute. (AK)