Der Gartenbauverein Raisting bestätigt Franz Schütz als Vorsitzenden

Die Mitglieder des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins Raisting treffen sich nach dreijähriger Corona-Pause zur Jahresversammlung und wählen ihren Vorstand neu.

Zur ersten Jahresversammlung des Raistinger Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins nach der Corona-Pause konnte der Vorsitzende Franz Schütz den Zweiten Bürgermeister Konrad Schönherr, Kreisfachberaterin Heike Grosser und rund 50 Mitglieder im Gasthaus Drexl begrüßen. In einem zusammenfassenden Bericht über die vergangenen drei Vereinsjahre schilderte Schriftführerin Helene Schaidhauf die Aktivitäten des Vereins.

Kritische Worte fand Franz Schütz in seinem Bericht für das Vorgehen der Deutschen Bahn bei der "Pflege" des Bewuchses an der Bahnstrecke im Ort, lobte aber auch die Gemeinde und die Raistinger Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement in der Ortsverschönerung. Auch der Verein selbst ist sehr aktiv in der Pflege von Anlagen. Beispielhaft wurden die 17 Ruhebänke und Bankgruppen gezeigt, die der Verein in der Gemarkung aufgestellt hat und in deren Erhalt er Material und Zeit investiert. Hervorgehoben wurde das besondere Engagement von Hans Keller und Erich Schöpflin bei der Pflege der Ruhebänke.

Nach Kassenbericht und Entlastung des Vorstands verabschiedete Franz Schütz drei verdiente Mitglieder aus dem erweiterten Vorstand. Wolfgang Fischer war acht Jahre dabei, Marianne Schwalb 24 Jahre und Hans Stechele 52 Jahre. Zum Dank für ihren jahrelangen Einsatz überreichte er ein Präsent.

Vor der Neuwahl schilderte der Zweite Vorsitzende Josef Schüßler in einer kurzen Geschichte den Werdegang von Franz Schütz im Verein. Seit 32 Jahren führt Schütz den Raistinger Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein als Vorsitzender. Schüßler würdigte ihn als "nimmermüden Motor" bei allen Aktivitäten und als den "besten Repräsentanten des Vereins im Ort" und darüber hinaus, und dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz und seine Arbeit für den Verein mit einem Präsentkorb.

Konrad Schönherr, der die Neuwahlen durchführte, sprach dem Verein und auch seinem Vorsitzenden persönlich den Dank im Namen der Gemeinde Raisting für die vielfältigen Einsätze im und für den Ort aus und auch für die Pflege der Traditionen im Rahmen der Vereinsveranstaltungen.

Die anschließenden Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Franz Schütz, Zweiter Vorsitzender Josef Schüßler, Schriftführerin Helene Schaidhauf, Kassenwartin Christine Blüml. Zu Beiräten wurden gewählt: Alexander Häckl, Helene Hesse, Horst Krause, Anette Robeller, alle wie bisher. Neu gewählt wurden Helmut Grob, Melanie Herbst, Ludwig Moll und Erich Schöpflin. Für die Aufgaben der Kassenprüfer stellten sich erneut Annemarie Schüßler und Hans Keller zur Verfügung.

Kreisfachberaterin Heike Grosser sensibilisierte mit einem Kurzvortrag zum Thema "Der Garten im Zeichen des Klimawandels" die Anwesenden für die Herausforderungen im Zuge der sich verändernden klimatischen Bedingungen und gab Tipps für die Gartenarbeit, unter anderem auch den Hinweis, "dass man Pflanzen erziehen muss, sich den Veränderungen anzupassen". Allen anwesenden Mitgliedern überreichte der Verein zum Abschluss einen Kräutertopf. (AZ)