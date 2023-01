Der neue Raistinger Geschäftsleiter hebt gerne mal ab

Bernhard Schregle wird neuer Geschäftsleiter in der Gemeinde Raisting. Der Kreisbrandmeister aus Oberhausen folgt auf Martina Hermer-Winkler, die zum 1. Februar die Gemeindeverwaltung verlässt.

Die ehemalige Geschäftsleiterin der Gemeinde Martina Hermer-Winkler verlässt zum 1. Februar die Gemeindeverwaltung, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Ihr Nachfolger ist Bernhard Schregle, der die Geschäftsleitung bereits zum 1. Oktober vergangenen Jahres übernommen hat.

Schregle, der seine Ausbildung am 1. September 1991 beim Markt Peißenberg begonnen hatte, war bis 30. September Bauamtsleiter in Peißenberg. "Ich wollte einfach noch mal was Neues machen", so der 49-Jährige aus Oberhausen, der verheiratet ist und einen Sohn hat.

Raisting: Ein Ort mit lebendiger Gemeinschaft

Er freut sich besonders "auf das umfangreiche Aufgabengebiet", das ein Geschäftsleiter hat. An Raisting gefällt ihm, dass der Ort "eine lebendige Gemeinschaft" ist. "Hier ist etwas los, es bewegt sich viel", so sein Eindruck von Raisting, wo er "freundlich und herzlich aufgenommen" worden ist.

Schregle ist auch in der Feuerwehr engagiert. In Oberhausen ist er Kommandant und seit 25. September zusätzlich Kreisbrandmeister für den Bezirk Mitte, der neun Feuerwehren umfasst. Entsprechend viel Raum nimmt die Feuerwehr in seinem Leben ein. Trotzdem bleibt ihm noch etwas Freizeit, die er für Stand-up-Paddeln zusammen mit seinem Sohn nutzt. "Und wenn ich wieder mal mehr Zeit habe", fügt er an, "will ich auch wieder Gleitschirm fliegen."

