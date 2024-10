Der SV Raisting beendet seine Oktober-Durststrecke

Die kleine Durststrecke beim SV Raisting mit drei sieglosen Spielen im Oktober ist beendet. Beim FC Aich kehrte der SVR in die Erfolgsspur zurück. Beim Schlusslicht setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Franz nach zwischenzeitlichen Problemen noch klar mit 5:2 durch.

„Wir haben uns ein bisschen befreit“, zeigte sich Franz danach erleichtert. Wobei der Auftritt beim Aufsteiger kein Spaziergang war. „Man hat Aich angemerkt, dass sie nichts zu verlieren hatten“, meinte Franz nachdem die Hausherren in der ersten Hälfte seiner Truppe das Leben ordentlich schwer machte. Dabei erwischten die Raistinger einen Start nach Maß. Verteidiger David Gretschmann (5.) brachte die Gäste mit seinem ersten Saisontor früh in Führung. Die Hoffnung, dass Aich danach die Köpfe hängen lässt, erfüllte sich aber nicht.

Mit einem Elfmeter geht der FC Aich zwischenzeitlich in Führung

Die Gastgeber versuchten in der Folge den SVR unter Druck zu setzen. Florian Friedrich (22.) gelang per Flachschuss auch der Ausgleich. Kurz vor der Pause zeigte der Unparteiische nach einem Rempler von Hermann Sigl an Manuel Milde im Strafraum auf den Punkt. „So geht man halt in einen Zweikampf“, ärgerte sich Franz über den Elferpfiff und der FCA-Führung durch Friedrich (43.), der den Elfmeter versenkte. Die Antwort der Gäste folgte jedoch auf dem Fuß. Per Kopfball erzielte Sinan Grgic (44.) noch vor dem Wechsel das psychologisch wichtige 2:2, bei dem die Aicher vergeblich eine Abseitsstellung monierten. Die Raistingern kehrten danach mit extrem viel Schwung aus der Halbzeitpause auf den Platz zurück. Maxi Neufing (50.) und Benedikt Multerer (52.) schnürten innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack zum 4:2 für den SVR.

Der neue Aicher Trainer stellte sein Team danach um. Die Gäste ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Die Raistinger Abwehr stand in der Folge stabil und ließ nicht viel anbrennen. Der SVR kam zwischendurch immer wieder zu Konterchancen, die lange Zeit nichts einbrachten. Erst kurz vor Schluss machte Max Schwahn, der kurz zuvor eingewechselt wurde, mit dem 5:2 (81.) endgültig den Deckel auf den Raistinger Arbeitssieg.

Viel Zeit sich darüber zu freuen hat der SVR nicht, da bereits am morgigen Mittwoch, 30. Oktober, (Anpfiff um 19.30 Uhr) das Nachholspiel beim SV Bad Heilbrunn auf dem Programm steht. Die Gastgeber beendeten am letzten Spieltag die Erfolgsserie des SV Planegg-Krailling, der zuletzt durch sieben Siege in Folge bis auf Platz zwei nach oben kam. Mit einem Auswärtsdreier in Bad Heilbrunn könnten sich die Raistinger diese zweite Position aber zurückerobern.

Einfach wird die Aufgabe für die Franz-Truppe aber nicht, da die Bilanz der letzten sechs Vergleiche gegen sie spricht. Viermal gewann der SVH. Eine Partie endete Unentschieden und nur einmal gewannen die Raistinger.