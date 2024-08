Der SV Raisting lässt auch am dritten Spieltag nichts anbrennen

Das kann sich sehen lassen. Nach drei Spieltagen ist der SV Raisting weiterhin ohne Punktverlust. Beim Aufsteiger SV Waldperlach ließ der SVR mit einem 4:0 Sieg überhaupt nichts anbrennen.

„Das Ergebnis hätte auch noch deutlicher ausfallen können, wenn wir unsere Kontersituationen sauberer zu Ende gespielt hätten“, urteilte Raistings Spielertrainer Hannes Franz. Nichts auszusetzen hatte er indessen an der Chancenverwertung von Vinzenz Wolf, der mit einem Dreierpack die Waldperlacher fast im Alleingang abschoss. „Trotz des klaren Resultats muss man den Gastgebern auch ein Kompliment machen. Sie haben wirklich über weite Strecken einen guten Fußball gespielt“, erklärte Franz mit Blick auf den Kontrahenten, der seinen Mannen vor allem bis Mitte der ersten Halbzeit große Probleme bereitete.

„Da haben wir uns schwergetan“, räumte Franz ein. Wobei sein Team einen optimalen Start erwischte. Nach einem Einwurf landete der Ball bei Max König und dessen Zuspiel versenkte Benedikt Multerer (8.) per Kopf zur frühen Gästeführung. Die Hausherren zeigten sich aber nicht verunsichert. Sie spielten munter nach vorne und bereiteten der SVR-Abwehr einiges an Arbeit. Erst nach dem 2:0 (24.), Wolf erlief sich einen zu kurz geratenen Rückpass und netzte abgeklärt ein, übernahmen die Raistinger langsam das Kommando. Zwischendurch sorgte Waldperlach mit dem einen oder anderen Distanzschuss, bei denen SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf aber auf dem Posten war, für Gefahr.

Nach dem Sieg ist vor dem Spiel: Der nächste Gegner des SV Raisting heißt VfL Denklingen

Kurz vor der Pause lag bei einer Ecke von Sinan Grgic das dritte Gästetor in der Luft. Franz kam am zweiten Pfosten frei zum Abschluss. Er scheiterte jedoch zweimal an SVW-Keeper Benedikt Heinrich. Nach dem Wechsel kontrollierten die Raistinger weitgehend das Geschehen. Mit einigen guten Spielzügen brachten sie Waldperlach auch immer wieder in Schwierigkeiten. Nach einer Vorbereitung von Marius Suchanoff erhöhte Wolf (57.) nach einer knappen Stunde auf 3:0. Benedikt Stechele verpasste im Anschluss das vierte Tor.

Das besorgte stattdessen Wolf (69.), nachdem ihn Grgic in Szene gesetzt hatte. Kurz vor Schluss vergaben die Hausherren noch ihre beste Möglichkeit zum Ehrentreffer, so dass zum zweiten Mal in dieser Saison die Null bei den Raistingern stand. „Wir freuen uns über den Sieg, aber schauen gleichzeitig auf Mittwoch“, richtete Franz nach Spielende sofort den Fokus auf das Heimspiel am morgigen Abend (18.30 Uhr) gegen den Nachbarn VfL Denklingen, der am Sonntag beim 1:0 gegen den FC Aich den ersten Saisonsieg einfuhr. Am Sonntag (15 Uhr) ist der SVR dann beim Landesligaabsteiger TSV Gilching gefordert.