Der SV Raisting muss zweimal gegen Abstiegskandidaten ran

Fußball: Englische Woche beschert dem SV Raisting in der Bezirksliga ein Gastspiel in Landsberg und ein Heimspiel gegen Haidhausen.

Zwei englische Wochen muss der SV Raisting bis zum Saisonende in der Bezirksliga Süd am 18. Mai noch bestreiten. Die Erste davon begann mit einem 2:0 Heimerfolg am Sonntag gegen den TSV Brunnthal durchaus erfolgreich. Am Donnerstag folgte das Nachholspiel bei der FT Jahn Landsberg, die als 13. auch noch um den Klassenerhalt zittern müssen. Das Hinspiel gegen den Aufsteiger gewannen die Raistinger mit 1:0.

Am Sonntag, 28. April, Anpfiff ist um 14 Uhr, sind die Mannen von Spielertrainer Hannes Franz dann wieder in der heimischen Raiffeisen-Arena im Einsatz. Sie erwarten die SpVgg Haidhausen, die als Zwölfter auch zum Kreis der Abstiegskandidaten gehört. Das ist durchaus überraschend, da die SpVgg in den vergangenen beiden Jahren jeweils Vizemeister wurde und in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Landesliga schaffen wollte. Trotz eines guten Kaders ging dieser Plan aber komplett daneben.

Der SV Raisting ist auf dem Papier der Favorit, die Aufgabe gegen Haidhausen aber keine leichte

„Auch wenn wir auf dem Papier Favorit sind, wird das keine einfache Aufgabe. Haidhausen steht mit dem Rücken zur Wand und wird alles versuchen“, sagt Franz vor dem Heimspiel. Aus der 0:1 Niederlage im ersten Vergleich gegen die SpVgg haben die Raistinger dabei noch etwas gut zu machen. In den beiden Duellen gegen die Kellerkinder kann Franz wieder auf Torjäger Benedikt Multerer zurückgreifen, der zuletzt gegen Brunnthal noch fehlte.

Jubeln durfte am letzten Spieltag auch endlich die Raistinger Zweite. Beim 4:0 zu Hause gegen den TSV Rott gelang der SVR-Reserve der erste Sieg in der Abstiegsrunde K der Kreisklasse. Damit hat die SVR-Zweite vor dem Gastspiel am kommenden Sonntag ab 15 Uhr bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt.

