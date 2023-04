Raisting

Der SV Raisting nähert sich der 1000-Mitglieder-Marke

Plus Der SV Raisting hat jetzt fast 1000 Mitglieder. Nur zwei der insgesamt neun Sparten müssen einen Rückgang verkraften. Christine Fritsche ist jetzt Ehrenmitglied.

Von Alfred Schubert

Nach der Corona-Pause läuft der Sportbetrieb in Raisting wieder in seinen gewohnten Bahnen. Dies war eine der guten Nachrichten, die der Vorsitzende Rüdiger Herrmann bei der Jahreshauptversammlung des SV Raisting den 76 Besuchern im Gasthof zur Post in seinem Jahresbericht präsentierte. Auch die Erneuerung der Heizung im Vereinsheim ist erledigt und ein neuer Rasenmäher gekauft, für den der Verein einen Zuschuss von der Gemeinde bekommen hat.

Es gibt aber laut Herrmann noch viel zu tun. So müsse das Vereinsheim energetisch optimiert werden, sodass künftig weniger Geld für Energie ausgegeben werden muss. Auch über eine eigene PV-Anlage müsse man unter finanziellen Gesichtspunkten nachdenken. Außerdem müsse der Verein offen für neue Angebote sein, vor allem für Sportarten, die Jugendliche interessieren.

